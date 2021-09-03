Еще несколько баров на курортах Кубани оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер

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В регионе сохраняется режим повышенной готовности до 1 октября. Однако это не мешает заведениям нарушать антиковидные меры. Накануне в Сочи и Анапе сотрудники департамента потребсферы Кубани составили административные акты на несколько баров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Сочи в ресторане «Мята» посетители раскуривали кальяны, что запрещено в период пандемии. Кроме того, сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты. На владельца заведения составлен административный акт.

- В Анапе в местной кальянной также зафиксировано запрещенное раскуривание. Хозяину бара придется заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе департамента потребсферы Кубани. – Также в еще одном заведении выявлено нарушение режима работы. Кафе не прекращало работу после полуночи, напротив, веселье было в самом разгаре.

Напомним, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, а также проводится вакцинация от COVID-19. Так, план по необходимому количеству привитого населения увеличили до 80%.