В МЧС Кубани рассказали об обстановке с погодой в крае

Фото их архива КП

В Краснодарском крае ситуация с погодными условиями начинает стабилизироваться. Однако на территории региона еще действуют экстренные предупреждения в связи с возможными дождями, смерчами в море, а также возгораниями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Кубани.

Так, на территории Апшеронского района сохраняется режим ЧС. Накануне из-за вновь прошедших дождей пострадали дома и придомовые территории.

- Осадками было подтоплено 115 домов и 224 придомовых территории, вода поднялась от 10 до 40 см. Сейчас комиссии проводят оценку ущерба. На выплаты пострадавшим уже выделено 2 миллиона рублей, - сообщили в краевом оперативном штабе. – Накануне эвакуировали 6 человек, сейчас они вернулись домой.

В регионе прогнозируют кратковременный дождь и переменную облачность. Воздух прогреется днем от 19 до 24 градусов, ночью – от 11 до 16. На побережье столбики термометров покажут от 20 до 25 тепла днем и от 14 до 19 ночью.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о погоде на выходных в Краснодаре. В краевой столице будет прохладно, но солнечно.