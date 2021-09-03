Кабинет врача общей практики построят в Тихорецком районе Кубани в 2022 году

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В Тихорецком районе Краснодарского края в 2022 году появится новый кабинет врача общей практики. О здании местной больницы, которое уже непригодно для эксплуатации, рассказала местная жительница вице-губернатору Анне Миньковой на личном приеме. Сейчас жители станицы Юго-Северной вынуждены обращаться за медпомощью в городскую больницу.

Проект нового кабинета уже разработан. Теперь осталось дождаться результата госэкспертизы.

На личной встрече также прозвучал вопрос о новом модульном фельдшерско-акушерском пункте, который попросили возвести в поселке Первомайском, что находится в Курганинском районе. Несмотря на небольшую численность населения, просьба одобрена с условием предоставления администрацией участка.

Реконструкция коснется и Дома культуры Каневского района. К 2023-2024 годам учреждение полностью отремонтируют.

Ремонтные работы также проведут в центральной библиотеке станицы Северской и в детсаду №30 Славянского района. А в Горячем ключе в детском саду №14 обновят оконные блоки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в поселке Супсех Анапы работы по строительству спорткомплекса выполнены на 44%. Завершить возведение запланировано до конца года.