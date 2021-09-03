В Сочи закрыли ресторан после нарушений на концерте Гуфа

Ресторан VinoGrad закрыли после музыкального концерта. фото vinograd-sochi.com

3 сентября Адлерский районный суд временно закрыл ресторан VinoGrad. Ограничения продляется 60 суток. Причина – массовые нарушения режима повышенной готовности, который действует сейчас на территории Краснодарского края.

-В ходе рейдовых мероприятий было выявлено, что ресторан VinoGrad, расположенный на улице Бестужева, продолжил проводить мероприятия с массовым пребыванием людей в нарушение постановления губернатора Краснодарского края № 129», — сообищили в администрации Сочи.

14 августа в Сочи прошел при полном аншлаге концерт рэпера Гуфа. На следующий день в заведение нагрянули контролирующие органы с проверкой, которые выяснили, что поклонники исполнителя не соблюдали масочный и дистанционный режимы.

Таких случаев в регионе достаточно. В июле этого года директору краснодарского «Баскет-холла» проведение концерта поп-исполнительницы Zivert стоило должности. Организаторам концерта и руководству «Баскет-холла» назначили большие штрафы.