Бархатный сезон начался на курортах Краснодарского края Фото: Виталий КАРНАУХ

Бархатный сезон стартовал на курортах Кубани. В Туапсе, Сочи и Геленджике температура воздуха еще не дотягивает до нормы.

На этих курортах воздух прогрелся до плюс 25 градусов. Но это никак не сказалось на температуре воды в Черном море.

- Она застыла на отметке в плюс 26 градусов, – говорят синоптики.

Отмечается, что бархатный сезон начинается, когда температура воды и воздуха примерно совпадают.

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