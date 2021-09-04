Бархатный сезон начался на курортах Краснодарского края
Фото: Виталий КАРНАУХ
Бархатный сезон стартовал на курортах Кубани. В Туапсе, Сочи и Геленджике температура воздуха еще не дотягивает до нормы.
На этих курортах воздух прогрелся до плюс 25 градусов. Но это никак не сказалось на температуре воды в Черном море.
- Она застыла на отметке в плюс 26 градусов, – говорят синоптики.
Отмечается, что бархатный сезон начинается, когда температура воды и воздуха примерно совпадают.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зальет и похолодает: бархатный сезон в Краснодарском крае будет максимально коротким
В Гидрометцентре России рассказали, чего ждать в сентябре на курортах Кубани (подробнее).