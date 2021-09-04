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Спорт4 сентября 2021 16:40

Уроженка Новороссийска выиграла Паралимпийские игры в Токио

Маргарита Сидоренко стала лучшей в стрельбе из лука
Источник:kp.ru
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Уроженка Новороссийска выиграла Паралимпийские игры в Токио. Маргарита Сидоренко стала лучшей в стрельбе из лука. Она выступала в соревнованиях смешанных команд. В паре с Кириллом Смирном Маргарита в финале одолели соперников из Италии Стефано Травизани и Элизабетту Мийно – 5:4.

- Наша спортсменка Маргарита Сидоренко на Паралимпийских играх в Токио принесла в копилку сборной страны еще одну золотую медаль. Поздравляю, – написал Вениамин Кондратьев в телеграме.

Бронзовая медаль ушла китайским атлетам.