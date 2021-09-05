Прогноз погоды в Анапе на 5 сентября 2021: курорт вновь заливают дожди

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Циклон, которые пришел на Кубань, постепенно начинает уходить. Однако напоследок все же решил выплеснуть добрую порцию осадков. «КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Анапе 5 сентября 2021 года.

По прогнозам, на курорте с самого утра будет лить дождь. Все службы города уже переведены в режим готовности. При этом небольшой ветерок будет лишь у моря - 5 метров в секунду. Воздух в дневные часы прогреется до 22 градусов, однако ночью отметки упадут до +13. Тем не менее, с начала рабочей недели будет становиться все теплее - к следующим выходным ожидается 30-градусная жара.

Стоит сказать, что водные термометры в Анапе сейчас показывают самые низкие значения на побережье.

Напомним, ранее в Анапе туристов восхитил разгулявшийся в море смерч. А жителям Дивноморского было не до красоты, там ураган жонглировал шатрами и лежаками.