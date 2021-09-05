Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2021 8:26

Прогноз погоды в Сочи 5 сентября 2021: температура балует туристов

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Сочи 5 сентября 2021 года
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Иван МАКЕЕВ.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Побережье Черного моря почти все воскресенье будет заливать. Но дожди ожидаются не везде. «КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Сочи 5 сентября 2021 года.

Тишь да благодать - так кратко можно описать то, что приготовила природа отдыхающим. На курорте будет светить яркое солнце, при этом лучи его уже не будут такими обжигающими. Температура воздуха побалует туристов - днем ожидается +24 градуса. Ночью же отметки опустятся до +16. Так что в Сочи сейчас в прямом смысле бархатная погода.

Напомним, ранее сообщалось, что в горном районе Краснодарского края 3 сентября выпал первый снег. Осадки зафиксировали на высоте 2320 метров, однако снег быстро растаял из-за плюсовой температуры. Но кадры заснеженного склона успели запечатлеть туристы.