Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 сентября 2021 12:07

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 5 сентября выросло на 35

По данным на 5 сентября в Краснодарском крае в ковидных госпиталях скончались «тяжелые пациенты»
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Иван МАКЕЕВ.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. Как уточняется, это пациенты ковидных госпиталей, которые в последние дни находились в крайне тяжелом состоянии.

По данным на 5 сентября, количество летальных случаев увеличилось на 35. С начала пандемии в регионе количество смертей от инфекции достигло 5400.

- В стационарах Краснодарского края сейчас проходят лечение 3511 человек с COVID-19, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Кубани. - 95 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, восемь человек лежат на ЭКМО.

При этом в стационарах проходят лечение 3264 человек с подтвержденным ковидом, дома – 9846.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кубани третья волна коронавируса еще не закончилась. Главный инфекционист Кубани Сергей Зотов рассказал, когда отступит COVID-19.