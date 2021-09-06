В сентябре курорты Краснодарского края ожидают около 2,3 млн туристов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В бархатный сезон в Краснодарском крае ожидается высокий турпоток. По предварительным данным, курорты могут принять около 2,3 млн туристов. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Прогнозируется, что средняя загрузка достигнет 70%. Процент бронирований отелей категории 4-5 звезд и ведущих здравниц уже составляет порядка 85%. Средства размещения, работающие по системе «все включено» с развитой инфраструктурой, остаются очень востребованными у наших гостей, – отметил глава региона.

Стоит отметить, что в гостиницах и отелях продолжают действовать антиковидные ограничения и правила заселения. С 1 августа заселяют только тех, кто имеет сертификат о прививке либо ПЦР-тест и согласие на вакцинацию в течение трех дней.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в этом году курорты Краснодарского края посетило почти столько же туристов, сколько в доковидном 2019 году. На сегодняшний день в регионе побывало более 12,4 млн отдыхающих.

Основной турпоток пришелся на Сочи – здесь побывали почти 4,5 млн гостей, второй по количеству принятых гостей стала Анапа – 2,5 млн туристов, третий – Геленджик, который с начала года принял 2,3 млн отдыхающих.