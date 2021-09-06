В Краснодаре проверят пункты вакцинации в торговых центрах после жалоб на очереди

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Жители Краснодара пожаловались на очереди в пунктах вакцинации в торговых центрах. На планерке в администрации мэр поручил проверить сообщения и при необходимости увеличить количество медработников.

- Посмотрите, как проходит вакцинация в торговых центрах города. Есть сообщения жителей Краснодара, что там не хватает медперсонала. Если это так, то составьте обращение в краевой минздрав с просьбой увеличить количество сотрудников для снижения нагрузки и очередей в пунктах вакцинации, - сказал Евгений Первышов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что районные неотложки переводят на круглосуточный режим работы. В 16 районах Краснодарского края дежурного врача из поликлиники или амбулатории можно будет вызвать на дом и днем, и ночью.