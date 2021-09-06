Мэр Краснодара призвал жителей вместе бороться с незаконными граффитистами

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре продолжают ловить нарушителей за незаконные граффити. В выходные задержали молодых людей за рисунки на улице Рашпилевской и в станице Елизаветинской. Об этом сообщили на планерке в администрации города.

- С хулиганами надо вести постоянную борьбу. А вот тех, кто занимается, искусством, будем поощрять. У нас введена грантовая система - законные граффитисты будут участниками конкурсов городских рисунков. Будем их поддерживать, привлекать к нанесению изображений на капитальные объекты, административные здания. Но это должно быть искусство, - отметил на совещании мэр Евгений Первышов.

Также глава города обратился к жителям Краснодара и попросил быть неравнодушными, не проходить мимо, если заметили хулиганов за незаконным нанесением граффити.