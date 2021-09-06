В Краснодаре полиция проводит проверку после поножовщины на детской площадке, где пострадали три человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Краснодаре полиция проводят проверку после поножовщины на детской площадке, где пострадали три человека. Напомним, конфликт случился во дворе дома на Лукьяненко, 34. Там, как сообщалось в соцсетях, двое мужчин напали с ножом на семейную пару.

Однако, по данным правоохранителей, ссора произошла между двумя семьями. Что стало причиной конфликта, сейчас выясняется. Кто на кого напал, пока не ясно. Задержанных пока нет. Однако после потасовки, травмы получили три человека. Им потребовалась помощь медиков, потому к дому вызывали скорую.

- В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару. - Устанавливаются все обстоятельства случившегося.