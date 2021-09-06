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Происшествия6 сентября 2021 12:30

В Ейске следователь хотел похитить 700 тысяч рублей у знакомого обвинением в изнасиловании

Сотрудник полиции угрожал завести ложное уголовное дело, в момент передачи средств мошенник и соучастники задержаны
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по краю

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по краю

В Ейске следователь полиции и его знакомые собирались заработать, обманув местного жителя. "Возбудив" фиктивное уголовное дело на мужчину, они хотели получить от того 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Так, мошенники угрожали жителю, собираясь возбудить на того уголовное дело по факту изнасилования. Для того чтобы прекратить следствие, они требовали от мужчины 700 тысяч рублей в качестве взятки. Житель, в свою очередь, получил фиктивное постановление. Согласившись на сделку, он сообщил об угрозах в органы.

- В момент передачи денежных средств следователь полиции и два соучастника задержаны краевым УФСБ. Сотрудник признал вину, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о наказании.