Сочи с рабочим визитом посетил правозащитник Александр Брод

Александр Брод со студентами Сочинского госуниверситета

Сочи с рабочим визитом посетил член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он проверил, как на курорте идет подготовка к предстоящим выборам депутатов Госдумы. В городе для голосования за кандидатов в депутаты Государственной думы будут открыты 238 участков.

Правозащитник первым делом побывал в штаб-квартире самого большого на юге России волонтерского центра, который располагается на базе Сочинского госуниверситета. Здесь встретился со студентами юрфака.

- В Сочи все участки будут оборудованы видеокамерами регистраторами - это делается для обеспечения прозрачности. Видеозаписи будут храниться год. Заинтересованный субъект избирательного процесса по запросу может убедиться в легитимности хода голосования. И как показывает практика, такие записи помогают выявить нарушения, в случае если они действительно имели место. Это дисциплинирует всех участников процесса - и комиссии, и наблюдателей, и кандидатов, - сказал Александр Брод.

А после Александр Брод встретился с представителями политических партий и общественных организаций курорта. Встреча прошла в Городском Собрании Сочи. После этого Александр Брод осмотрел ряд избирательных участков. Визитом в Сочи общественник остался доволен.

- Судя по общению в течение нескольких месяцев с Общественной палатой Сочи, избирательной комиссией Сочи, представителями политических партий, общественниками могу сделать вывод, что готовность к голосованию очень высокая, - сообщил Александр Брод. - Во-первых, это работа с членами участковых избирательных комиссий, продолжается их обучение, они снабжены необходимыми информационными материалами. Во-вторых, ведется работа с общественными наблюдателями, наблюдателями от политических партий - все они снабжены необходимыми методическими материалами. Ну и третье, что порадовало - это позитивный настрой политических партий, общественных организаций города. Выборы проходят без серьезных жалоб. Без конфликтов, без применения черного пиара, грязных технологий. Для жителей Сочи важна именно обстановка стабильности, конструктива и возможность избрать достойных людей, которые будут представлять их интересы на федеральном уровне.