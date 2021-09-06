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Общество6 сентября 2021 13:54

В канаве под Краснодаром нашли останки человека

Обнаруженный труп направлен на медицинскую экспертизу
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Иван Макеев

Фото: Иван Макеев

В Краснодаре накануне в канаве нашли труп человека. Останки обнаружены на территории между поселком Белозерным и станицей Елизаветинской. Об этом сообщает пресс-служба ОП Прикубанского округа УМВД России по г. Краснодару.

- Установлено, что труп человека находился здесь около 2 месяцев. Сейчас найденные останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Возможно, это женщина, экспертиза даст точный ответ, - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что тело умершего в горах Сочи туриста спустили с горы. Предположительно, у него оторвался тромб, что стало причиной смерти.