Сотрудник полиции Усть-Лабинска осужден на 4 года за инсценировку с изъятием наркотиков

Фото: кадр из видео пресс-службы Краевого суда

В Усть-Лабинске вынесен приговор сотруднику полиции, хранившему наркотики. Запрещенные средства он использовал для того, чтобы «приукрасить» свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Так, в прошлом году сотрудник уголовного розыска ОМВД России Усть-Лабинского района решил проявить себя как деятельного работника. Для этого он решил инсценировать раскрытие очередного дела. Работник полиции заставил местных жителей признать хранение ими наркотиков. Марихуану местным жителям предоставил он сам, а затем якобы раскрыл хранение запрещенных средств. Но попытка приукрасить работу пресеклась УФСБ России по краю.

- На заседании подсудимый вину не признал. Однако факт преступления доказан, - прокомментировали в пресс-службе Краевого суда.

По итогам заседания сотруднику полиции вынесен приговор в виде лишения свободы на 4 года и запрета на занятие должностей сроком в 3 года.

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