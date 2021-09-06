Конкурс молодых бизнесменов «Сочи-Стартап» пройдет на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани уделяется особое внимание поддержке начинающих бизнесменов. Так, в регионе пройдет краевой конкурс с финалом «Сочи-Стартап». Грант на реализацию команда проекта в 2021 году получила от Росмолодежи. Вопрос обсуждался накануне на совещании в Сочи под председательством губернатора края Вениамина Кондратьева.

Сейчас ведется работа над онлайн-платформой, на которой молодые бизнесмены пройдут бесплатное обучение и тематические мастер-классы. В конце октября и до конца ноября для предпринимателей организуют образовательную программу. А в декабре финалисты защитят проекты на всероссийском форуме.

Участвовать в конкурсе могут молодые предприниматели от 14 до 35 лет. В 2020 году прошел первый турнир «Сочи-Стартап», по итогам которого в развиваемые бизнесменами дела удалось привлечь 8 миллионов рублей.

– Нужно проработать идею, чтобы в каждом муниципалитете появились наставники для начинающих предпринимателей. Поддерживать молодых бизнесменов необходимо, – подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о старте "Школы фермера" в Краснодаре. Бизнес-площадка будет работать на базе КубГАУ.