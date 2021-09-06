Два детских центра Краснодара оштрафованы за нарушение режима повышенной готовности

Фото: instagram.com/dps_kk/

В Краснодаре пресечена деятельность двух детских развлекательных центров. Игровые комнаты продолжали работать, не учитывая режим повышенной готовности, установленный в крае. Об этом сообщает пресс-служба Департамента потребсферы Кубани.

Накануне сотрудники ведомства провели проверку, в ходе которой зафиксирована работа двух развлекательных центров. Детские комнаты «Happy kids» и «Карамелька» продолжали работу, несмотря на режим повышенной готовности, продленный в крае до 1 октября.

- На владельцев развлекательных центров составлены административные акты. Теперь предприниматели выплатят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, - подчеркнули в пресс-службе департамента потребсферы Кубани.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о нескольких закрытых ночных заведениях на курортах Кубани. В клубах раскуривали кальяны, а одно из кафе нарушило ограничение работы по времени.