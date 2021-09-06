Пассажирка упавшего в Темрюкском районе параплана пострадала

Фото: instagram.com/temruk__info

В Темрюкском районе накануне упал параплан. Летательная конструкция приземлилась на высоковольтные провода. В результате падения серьезно пострадала пассажирка. Об этом сообщает один из районных новостных каналов в сети Instagram.

Как сообщили близкие пострадавшей, на девушку упал провод с высоким напряжением. Соприкосновением она получила ожоги лица первой и второй степеней.

- Девушку удалось вытащить лишь через 5 минут, скорая прибыла на место происшествия через 15 минут. По факту происшествия проводится проверка, - отмечено в сообщении.

Сейчас родственники пострадавшей пассажирки ищут свидетелей падения параплана. Необходимы фото и видео инцидента.