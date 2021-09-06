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Общество6 сентября 2021 16:32

Обновленный офис МФЦ открыли в Краснодаре

Отдел расположен в ТК «Центр города»
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации края

Фото: пресс-служба администрации края

В Краснодаре начал работу новый офис. Центр оказания услуг ранее располагался на улице Леваневского. Теперь обновленный МФЦ принимает граждан в ТК «Цент города» на Красной. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Преимущество нового офиса – в площади: помещение на 265 квадратных метров больше прежнего. Здесь учтены все условия для комфортного посещения: зона ожидания, терминал электронной очереди, уголок для детей.

- Новый офис доступен и комфортен для граждан, так как «Центр города» ежедневно посещает большое количество жителей, - отметил руководитель регионального департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

В новом офисе соблюдаются все антиковидные меры. В помещении проводится санитарная обработка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала об открытии в Краснодаре конноспортивного центра. В нем смогут заниматься 366 воспитанников – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе и учащиеся казачьих школ и корпусов.