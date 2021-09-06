Почти 1,5 миллиарда рублей поступило в бюджет Краснодара в августе 2021 года

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В бюджет краевой столицы в августе 2021 года поступило более 1 миллиарда 390 миллионов рублей. Установленный план выполнен, сообщает пресс-служба Краснодара.

В сентябре запланировано собрать налоговые и неналоговые поступления в объеме 1 миллиарда 533 миллионов рублей. Подчеркивается, что это на треть больше прошлогодних показателей. За последние несколько дней уже поступило 135 миллионов рублей, что составляет 9% от плана.

- В ходе встречи с налоговыми органами прогнозировался недобор 154 миллионов рублей в сентябре. Поэтому необходимо контролировать поступление средств в местный бюджет, - отметил директор департамента финансов Александр Чулков.

Всего в 2021 году запланировано привлечь в бюджет города 19 миллиардов 829 миллионов рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в бюджет края поступило более 224 миллиардов рублей собственных доходов. Цифры зафиксированы с начала года.