Туристка, истязавшая двух девочек-инвалидов в гостинице Сочи, пойдет под суд

Суд разберется с горе-опекуншей. Скрин видео: https://t.me/Lshot

48-летнюю москвичку накажут за ненадлежащее исполнение своих опекунских обязанностей в отношении двух девочек-инвалидов. В мае детей со связанными руками нашла горничная одного из отелей Сочи, зафиксировала инцидент на видео и вызвала полицию.

Прибывшим на место сотрудникам полиции приемная мать объяснила, что связывает детей, чтобы те не навредили себе и не нанесли увечий. Однако такую форму воспитания правоохранители нашли неприемлемой и отправили материалы уголовного дела в суд.

Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы. В настоящее время обвиняемая заключена под стражу. Девочек вернули в реабилитационный центр.