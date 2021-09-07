2 тонны форели без маркировки уничтожили в Армавире

Фото: Николай Оберемченко

В Армавире Краснодарского края обнаружили перевоз форели без необходимой маркировки. Рыба доставлялась в пенопластовых контейнерах. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, на перевозимых емкостях отсутствовали необходимые сведения – происхождение и сроки годности. По законодательству такая продукция признана опасной и некачественной.

- В результате проверки решено уничтожить форель общим весом 2 тонны. Рыба изъята и сожжена в крематоре на территории Армавира, - подчеркивается в сообщении пресс-службы Южного межрегионального управления Россельхознадзора. – На перевозчика составлен административный акт.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о сотруднике полиции, который получил 4 года лишения свободы за хранение наркотиков и инсценировку их изъятия. Запрещенные средства он решил использовать для того, чтобы приукрасить процесс работы.