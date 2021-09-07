В Тихорецке мужчина избил сожительницу, а позже обнаружил её мертвой

Фото их архива КП

В Тихорецке Краснодарского края идет расследование убийства местной жительницы. Мужчина избил женщину, а позже обнаружил, что она мертва. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Мужчина проживал с сожительницей. В один из вечеров они выпивали, в процессе чего завязалась ссора. Обвиняемый поднял на женщину руку, ударив её в голову и грудь. А после конфликта они легли спать.

Однако позже, вернувшись с работы, мужчина обнаружил, что женщина мертва. Скорая подтвердила смерть из-за избиения.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сейчас проводится следственная проверка. В скором времени в суд будет отправлено ходатайство об избрании меры пресечения, - прокомментировали в СУ СК РФ по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о непреднамеренном убийстве, также совершенном в Тихорецке. Местный житель нанес знакомому удары деревянным бруском из-за того, что тот якобы выпил больше спиртного.