Компенсации выплачивают жильцам горевшей многоэтажки по улице Орджоникидзе

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В Краснодаре выплачивают компенсации жильцам многоквартирного дома по улице Орджоникидзе. Накануне здесь произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Выплаты получили уже 44 человека. Всего компенсации рассчитаны на 50 пострадавших.

В самом пострадавшем от возгорания доме провели экспертизу. В результате зафиксировано, что многоэтажка подлежит восстановлению.

- Опасности разрушения сейчас нет. Укрепив необходимые конструкции, дом возможно полностью восстановить, - прокомментировал начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Жители пострадавшего дома продолжают находиться в гостинице – это 43 человека, в числе которых –12 детей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о пожаре, случившемся в многоэтажке Краснодара на улице Орджоникидзе. При возгорании погиб 1 человек.