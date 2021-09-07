«Родительский патруль» работает на пешеходных переходах вблизи школ Новороссийска

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk/

В Новороссийске родители следят за школьниками на пешеходных переходах. Сформированные группы уже назвали «Родительским патрулем», а помогают им в работе сотрудники городской Госавтоинспекции. Об этом сообщил глава муниципалитета Игорь Дяченко в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Так, родители дежурят у пешеходных переходов, расположенных около школ. В их обязанности – следить за соблюдением детьми правил дорожного движения.

- Неравнодушные взрослые помогают первоклассникам безопасно добраться до школы, показав нужный маршрут. Также проводятся беседы о том, как правильно переходить проезжую часть, - говорится в публикации главы Новороссийска.

Подчеркивается, что сотрудники Госавтоинспекции объясняют школьникам, как правильно вести себя вблизи дороги и на самой проезжей части.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о картонных фигурках школьников, установленных на пешеходном переходе Кореновска. Такой метод предотвращения опасности на дорогах применили около школы №19.