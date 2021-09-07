Инвестиции в Краснодарский край выросли почти на 8% в 2021 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае инвестиции в течение 2021 года составили 184,6 миллиарда рублей. Это почти на 8% больше, чем в прошлом году, сообщают в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, Кубань по общему объему находится в топ-10 субъектов страны и лидирует в Южном федеральном округе.

Наибольшее количество средств инвестировано в отрасли транспортировки и хранения, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, торговлю, операции с недвижимостью. А к 2030 году запланировано увеличить рост инвестиций минимум на 70% в соотношении с 2020 годом.

В этом году уже завершено 29 проектов. Продолжают реализацию еще более 400, что позволит создать 66 тысяч новых рабочих мест.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в бюджет Краснодарского края поступило более 224 миллиардов рублей собственных доходов. Такие цифры зафиксированы с начала года.