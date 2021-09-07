Полицейский получил 40 000 рублей от фермера, чтобы не заводил дело на тракториста

Сотрудника ДПС Щербиновского района обвиняют в получении взятки. Фото Ленц Марии

Как нам сообщил источник в правоохранительных органах, правонарушение произошло еще в июле этого года, но стало известно о нем в конце августа, а в начале сентября было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Инспектора ДПС Щербиновского района обвиняют в получении взятки. Полицейский обещал главе местного крестьянско-фермерского хозяйства закрыть глаза преступление тракториста, которого поймали за рулем трактора в состоянии алкогольного опьянения

- По версии следствия 26.07.2021 около 11:20 напротив инспектор ДПС получил от директора крестьянско-фермерского хозяйства денежные средства в сумме 40000 рублей за увод от административной ответственности его работника, местного жителя, работающего трактористом, - рассказал нашему изданию источник в правоохранительных органах.

По материалам проверки собственной службы безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ в отношении взяточника в погонах. Мера пресечения не избрана, обвинение не предъявлено, решается вопрос об отстранении сотрудника от исполнения служебных обязанностей. Не получится уйти от ответственности и местному фермеру. Его привлекут к ответу за дачу взятки должностному лицу, максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет.