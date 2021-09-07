Вениамин Кондратьев выразил соболезнования Анне Нетребко в связи со смертью отца

Юрию Николаевичу было 86 лет. Фото: anna_netrebko_yusi_tiago

7 сентября Юрия Николаевича похоронили на Славянском кладбище. В последний путь его провожали близкие люди – дочери Анна и Наталья, зять Юсиф, друзья, любившие и уважавшие Юрия Нетребко. Слова соболезнования семье выразил и глава региона Вениамин Кондратьев.

– Всегда горько, когда из жизни уходят дорогие и любимые люди. Юрий Николаевич был замечательным человеком, настоящей опорой семьи, вырастил достойных дочерей, оставил в сердцах близких и друзей самую светлую и добрую память. Разделяю боль вашей невосполнимой утраты. сил и терпения вам и вашей семье в эти скорбные дни, – говорится в тексте телеграммы.

Из-за тяжёлой утраты Анна Нетребко изменила концертное расписание. Оперная дива отменила концерты в Испании, Австрии и Чехии — они состоятся только в июле будущего года. На сайте также говорится, что перенос концертов произошел из-за личных обстоятельств оперной дивы.