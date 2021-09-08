Семь человек пострадали в результате ДТП с междугородним автобусом на Кубани. Авария случилась на трассе в районе города Кропоткин.

- Два человека получили травмы средней степени тяжести, - сообщает МВД региона. - В автобусе находились студенты Северо-Кавказского федерального университета. Они ехали в Крым на фестиваль «Таврида».

Сообщается, что во время обгона автобус задел грузовик и слетел в кювет.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, авария случилась в 5.30 утра.

- В автобусе находилось 46 пассажиров и водитель, - пояснили в оперштабе. - В результате ДТП есть пострадавшие, которые направлены в медицинские учреждения для обследования и оказания помощи. Двое доставлены в городскую больницу Кропоткина, один - в центральную районную.