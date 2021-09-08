Стали известны подробности аварии с междугородним автобусом в Краснодарском крае

Жуткая авария произошла сегодня утром на Кубани. Здесь улетел в кювет автобус со студентами со Ставрополья. Это случилось около шести утра по московскому времени на дороге Темрюк – Краснодар.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель общественного транспорта. Он направлялся в Крым.

- Он допустил боковое столкновение с прицепом автомобиля, который ехал впереди, и съехал в кювет, – рассказали «КП» – Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии четыре человека, включая водителя и трех пассажиров, доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. В момент столкновения в автобусе находилось 46 человек.