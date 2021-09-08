Более 7000 пачек сигарет без маркировок на 800 тысяч рублей обнаружены в Лабинском района Кубани

В Лабинском районе Кубани обнаружили крупную незаконную продажу продукции. Владелец одного из магазинов продавал сигареты без маркировок на пачках. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю.

Правоохранителями найдены 7500 упаковок. Общая стоимость сигарет различных марок составила 800 тысяч рублей.

- На владельца магазина, совершавшего незаконный оборот продукции, заведено уголовное дело. Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о 2 тоннах форели без маркировки, уничтоженной в Армавире. На перевозимых контейнерах отсутствовала информация о продукте и сроки годности