Студентов, попавших в ДТП в Краснодарском крае, привезут в Крым на резервном автобусе

Фото: Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Резервный автобус привезет студентов, попавших накануне в ДТП на Кубани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Пассажиров – участников аварии – разместили в проходящем автобусе на месте. Резервная машина доставит студентов на полуостров, куда ехали студенты на творческий фестиваль.

ДТП произошло накануне на трассе Темрюк - Краснодар – Кропоткин. В автобусе, который улетел в кювет, находились студенты из Ставропольского края, всего в салоне располагалось 46 человек. В результате аварии из них пострадало 9.