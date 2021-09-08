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Происшествия8 сентября 2021 12:35

Студентов, попавших в ДТП в Краснодарском крае, привезут в Крым на резервном автобусе

Накануне автобус по пути на полуостров улетел в кювет на границе Кубани и Ставрополья
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Резервный автобус привезет студентов, попавших накануне в ДТП на Кубани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Пассажиров – участников аварии – разместили в проходящем автобусе на месте. Резервная машина доставит студентов на полуостров, куда ехали студенты на творческий фестиваль.

ДТП произошло накануне на трассе Темрюк - Краснодар – Кропоткин. В автобусе, который улетел в кювет, находились студенты из Ставропольского края, всего в салоне располагалось 46 человек. В результате аварии из них пострадало 9.