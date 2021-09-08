ДТП с автобусом со студентами в Краснодарском крае 8 сентября 2021: главное

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Жуткая авария произошла сегодня ранним утром на границе Краснодарского края и Ставрополья. Здесь улетел в кювет автобус со студентами. Он ехали в Крым. В салоне были учащиеся ставропольских вузов.

Авария произошла на автодороге Темрюк - Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края, 113 км. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса. На кадрах видно, что от удара в автобусе вылетели стекла.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- Он допустил боковое столкновение с прицепом иномарки, которая ехала впереди, и скатился в кювет, – рассказали «КП» – Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадали четыре человека. Это три пассажира и водитель. Они доставлены в больницу.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства аварии. Отмечается, что к ликвидации последствий привлечено от РСЧС 23 человека и 9 единиц техники, от МЧС – 6 человек и 2 единицы техники.

Обстоятельства ДТП выясняются. В момент столкновения в автобусе находились 46 человек.