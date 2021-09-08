Губернатор Кубани выразил соболезнования родным погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. Он отметил, что они были знакомы много лет.

- Не могу поверить в случившееся. На межведомственных учениях, спасая жизнь человека, погиб глава МЧС Евгений Зиничев, – написал в социальной сети глава Кубани.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что они были знакомы с погибшим много лет, не раз работали вместе. Евгений Зиничев бывал на Кубани во время режимов ЧС – пожаров и наводнений.

- Это профессионал с большой буквы. Глубокие соболезнования родным, близким и всему составу МЧС, – заключил губернатор Краснодарского края.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске. Туда он приехал с рабочим визитом. Вместе с главой региона Зиничев проверял ход работ по возведению новой пожарной части.

По словам очевидцев, глава МЧС вместе с оператором стояли на краю выступа. Неожиданно мужчина с камерой рухнул в воду. Зиничев бросился его спасать, но разбился о камень.

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Генерал армии Евгений Зиничев возглавлял МЧС с 18 мая 2018 года. В Норильске он находился с рабочим визитом, где вместе с губернатором Красноярского края проверял ход рабд строительства пожарной части. В регионе были запланированы масштабные учения в Арктической зоне (продолжение)

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