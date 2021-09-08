Глава Сочи Алексей Копайгородский выразил соболезнования родным и близким погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева

Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

Глава Сочи Алексей Копайгородский выразил соболезнования от имени всех жителей города родным и близким погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

- Он был человеком чести, несгибаемой воли и исключительной компетенции, настоящий патриот! Евгений Николаевич посещал Сочи, инспектировал подготовку к крупным событийным мероприятиям, контролировал пожарно-тактические учения, - написал слова скорби Алексей Копайгородский. - Он навсегда останется в наших сердцах как высочайший профессионал своего дела, талантливый руководитель, умеющий принимать самые серьёзные и ответственные решения!

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб накануне во время межведомственных учений. Спасая упавшего со скалы в воду режиссера Александра Мельника, он разбился о выступавший камень. Евгению Зиничеву было 55. Александр Мельник также погиб.

Губернатор края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье Евгения Зиничева.