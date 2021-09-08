Курорты Кубани представят туристические услуги всех сезонов на выставке «Отдых Leisure 2021» в Москве

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Представители курортов Краснодарского края выступят на выставке «Отдых Leisure 2021» в Москве. На конференции презентуют туристические услуги, которые оказывают круглогодично. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, на выставке представят такие рекреационные ресурсы, как бальнеология, горнолыжный и эногастрономический виды туризма, – всё то, что актуально в любое время года. От региона выступят представители таких курортов, как Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский район.

На конференции представителями запланировано обсудить сотрудничество с Азербайджаном. В свою очередь, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина выступит в рамках конференции «Развитие всесезонного туризма на Юге России: новые направления и возможности».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае начался бархатный сезон. На курорты снова вернулось тепло, а места во многих отелях забронированы.