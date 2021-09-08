Суд запросил помощь омбудсмена, чтобы разобраться в ситуации девяти детей-инвалидов

Дети ждут решения суда Фото: Евгения ОСТРАЯ

Родителей девяти приемных (кроме совершеннолетних) детей-инвалидов из Брюховецкого района Ирину и Александра Ефимовых отстранили от их воспитания в июле. Органы опеки постановили расторгнуть с ними договор о приемной семье и прекратили финансирование, заподозрив в жестоком обращении. Теперь Лариса - 7 лет, Вика и Наталья -13 лет, Саша - 12 лет, Ангелина - 14 лет, Настя - 16 лет, Саша - 15 лет, Вова - 17 лет, Павел - 18 лет, Юлия - 19 лет, Аллочка - 18 лет должны отправиться в реабилитационный центр.

Однако Ефимовы подали жалобу на решение органов опеки в суд, заявляя о его незаконности и необоснованности. Прошло уже несколько заседаний. На одном из них суд принял решение привлечь в качестве третьей стороны уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае.

- Оценка законности и обоснованности действий (бездействия) органов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, должностных и иных лиц будет дана органами прокуратуры. Пока делать выводы преждевременно, - заявила "КП" - Кубань" омбудсмен Татьяна Ковалева.

Напомним, "Комсомолка" разбиралась в ситуации и побывала в семье Ефимовых.