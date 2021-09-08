Мэр Сочи – о погибшем главе МЧС: «Он был человеком чести»

Фото: AlekseiKopaigorodskii

8 августа стало известно о смерти главы МЧС России Евгения Зиничева. Трагическая весть пришла из Норильска. Там Зиничев погиб при спасении человека.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский выразил соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева, пожелал терпения и мужества.

- Он был человеком чести, несгибаемой воли и исключительной компетенции, настоящий патриот своей страны! Евгений Николаевич неоднократно посещал Сочи, инспектировал подготовку к крупным событийным мероприятиям, контролировал пожарно-тактические учения, - написал глава курорта в Telegram-канале. - Он навсегда останется в наших сердцах как высочайший профессионал своего дела, талантливый руководитель, умеющий принимать самые серьёзные и ответственные решения!

Ранее «Комсомолка» сообщала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. Он отметил, что они были знакомы много лет. Евгений Зиничев бывал на Кубани во время чрезвычайных ситуаций – пожаров и наводнений.