«Комсомолка» ждет снимки на конкурс «Мой отпуск - 2021» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бархатный сезон стартовал на Кубани. В этом году он будет коротким и продлится всего до октября. Поэтому отдыхать нужно здесь и сейчас.

«Комсомольская правда» – Кубань» запустила конкурс «Мой отпуск – 2021». Главный приз – уик-энд в одном из отелей Ялты. Принять участие в конкурсе может каждый. Нужно лишь поделиться своими шикарными снимками. Например, можно сделать фото на фоне лазурного берега или с необычным коктейлем в руках.

Главное – показать свое отпускное настроение и желание отдохнуть как следует. Не стесняйтесь и делитесь своими снимками.

Важно – победителя определят читатели «Комсомолки». Всех лидеров голосования ждут шикарные призы, в том числе отдых в отеле с аквапарком в Ялте.

Также генеральный партнер конкурса определит самую очаровательную леди. Она станет «Красой курортов 2021 года» и получит подарки от компании «Майер» – годовой курс витаминов «Красавит», сувениры и сертификат на 10 тысяч рублей.

ВАЖНО!

Голосование начнется 17 сентября. Принять участие в нашем фотоконкурсе и загрузить снимок можно здесь.