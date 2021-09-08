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Общество8 сентября 2021 17:18

Пассажирам лайнера «Князь Владимир» в Сочи начали возвращать деньги за несостоявшийся круиз

Корабль так и не ушел в море из-за проблем с документами
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи пассажиры покинули лайнер «Князь Владимир», так и не вышедший из порта. За испорченный отпуск туристам почти выплатили компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Черноморские круизы».

- Туристам предложили написать заявление о 100%-ном возврате денежных средств за билеты. Либо они могли перенести тур с 2021-го на 2022 год на тех же условиях. Более 70% пассажиров получили выплаты. В течение нескольких дней полностью будет произведен расчет с отдыхающими, - сказали в компании.

Также организаторы круиза добавили, что часть туристов пожелали остаться на теплоходе, им предоставили весь комплекс услуг.

Напомним, что лайнер «Князь Владимир» должен был отправиться в круиз 29 августа и вернуться 4 сентября. Но не вышел из-за проблем с документами – у теплохода истек срок санитарного паспорта.