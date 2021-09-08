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Общество8 сентября 2021 17:29

800 снарядов времен войны уничтожила Росгвардия на Кубани

Боеприпасы найдены на территориях Крымского и Славянского районов
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Краснодарском крае найдено и уничтожено около 800 боеприпасов Великой Отечественной войны. 791 снаряд извлечен и взорван, сообщают в Росгвардии.

В хуторе Армянском жители делали временную постройку. Во время работы они обнаружили предметы, которые были похожи на снаряды. Взрывотехники, прибыв к частному дому, насчитали 780 боеприпасов – мин, артиллерийских снарядов, бомб, гранат. Еще 2 снаряда найдены в хуторе на берегу реки Псыж.

А в Славянском районе Кубани, в хуторе Маевском, обнаружено 9 артиллерийских снарядов.

Все найденные боеприпасы уничтожены взрывотехниками Росгвардии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об обнаруженных в Крымском, Туапсинском и Абинском районах края боеприпасах. Снаряды также были уничтожены с соблюдением мер безопасности.

На Кубани обнаружили и уничтожили около 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны