Отельеры в Краснодарском крае ужесточили условия бронирования номеров

Отменить поездку на курорты Краснодарского края теперь дорого Фото: Виктор КЛЮШКИН

Владельцы гостиниц в Краснодарском крае ужесточили условия бронирования номеров. Теперь за отмену брони они начисляют часто 100-процентные штрафы. На такую тенденцию пожаловались туроператоры.

- Аннулирование заявок со стороны заказчика наказывается драконовскими мерами, - сообщила порталу TourDom одна из них Вера Волегова.

При этом отельеры объясняют эти меры вынужденными, чтобы обезопасить себя от рисков во время действия ограничительных мер из-за коронавируса. Напомним, с 1 августа заселиться в гостиницы курорта можно только с прививочным сертификатом или с согласием на проведение вакцинации в течение трех дней.

По словам владельцев отелей в Сочи, мягкие условия возврата средств за отказ от бронирования номеров может поставить бизнес в сложные условия.