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Происшествия8 сентября 2021 18:09

В Анапе водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся

Автомобиль и владелец, совершивший наезд, найдены
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: instagram.com/omvd_anapa/

Фото: instagram.com/omvd_anapa/

В Анапе водитель сбил 14-летнюю девочку и скрылся. Подросток переходила дорогу по улице Красноармейской. В это время владелец Mazda наехал на девочку, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.

Водителя начали разыскивать сотрудники Госавтоинспекции. В результате поисков был установлен автомобиль и владелец, совершивший наезд.

- Сейчас проводится административная проверка, после чего будет принято решение. Виновному, покинувшему место ДТП, по закону грозит лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет либо арест на 15 суток, - прокомментировали в пресс-службе ОМВД Анапы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о ДТП с 3-мя автомобилями под Горячим Ключом. Авария стала причиной 8-километровой пробки.