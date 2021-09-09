Граффити с портретами советских авиаконструкторов появились в Краснодаре

Фото: instagram.com/stenaclub

Портреты советских авиаконструкторов Сергея Ильюшина и Андрея Туполева нанесли на трансформаторные подстанции в одном из ЖК Краснодара. Граффити с информацией о советских разработчиках появились на Западном обходе. Об этом сообщили в творческой студии Stenaclub.

- С.В.Илюшин – разработчик самого массового боевого самолета в истории – штурмовика ИЛ-2. А.Н.Туполеев – спроектировал свыше 100 типов самолетов, на которых установлено 78 мировых рекордов и выполнено около 30 выдающихся перелетов, - написали авторы рядом с портретами.

Фото: instagram.com/stenaclub

Ранее «Комсомолка» сообщила, что в Краснодаре появились граффити с изображением авиаконструктора Олега Антонова. Его также создала команда творческой студии Stenaclub.