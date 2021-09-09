На Кубани коронавирусом за сутки заразились 239 человек, в их числе 14 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние сутки в Краснодарском крае выявили 239 новых случаев. Среди заболевших 14 детей. Самому младшему пациенту пять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Самыми зараженными городами за сутки стали Краснодар и Сочи, здесь выявили 60 и 56 случаев соответственно. По 12 человек попали в госпитали в Горячем Ключе и Белореченском районе. В Павловском выявили 11 заболевших, в Усть-Лабинском – 10.

- Девять положительных результатов отмечено в Кореновском районе. По семь – в Туапсинском, Тихорецком и Новопокровском, - добавили специалисты.

Далее идут города с наименьшими показателями заболеваемости за сутки. По пять новых случаев коронавируса выявили в Новороссийске, Анапе, Белоглинском и Кавказском районах. По четыре – в Армавире, Выселковском и Динском районах, три – в Староминском. По два человека заболели в Геленджике, Ейском и Апшеронском районах. Единичные случаи зафиксировали в Темрюкском, Кущевском, Отрадненском, Северском, Гулькевичском, Новокубанском и Брюховецком.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодарском крае продолжается прививочная кампания. Вакцину от страшной инфекции получили 1,8 миллиона местных жителей. Эта цифра продолжает расти. Задача – привить минимум 80% взрослого населения.