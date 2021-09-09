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Общество9 сентября 2021 12:54

Скачки в честь образования Краснодарского края пройдут 11 сентября в Краснодаре

Программа рассчитана на 12 скачек с призовым фондом в 2 миллиона рублей
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре 11 сентября пройдут скачки. Соревнования организуют в честь образования Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Соревнования пройдут на городском ипподроме. Всего в программе запланировано 12 скачек. А для участников подготовлен призовой фонд на общую сумму в 2 миллиона рублей. Победителей удостоят нескольких кубков конного спорта.

На скачках смогут присутствовать 30% зрителей с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В течение соревновательного дня можно сделать ставки. Малыши до 6 лет пройдут на скачки бесплатно и смогут побывать на конном прокате.

Кстати, в Краснодаре на городском ипподроме накануне открылся клуб для занятий конным спортом. Воспитанниками центра могут стать желающие от 14 до 35 лет, всего клуб рассчитан на 366 человек.