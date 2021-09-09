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Общество9 сентября 2021 13:28

На Кубани с 9 сентября прогнозируют потепление до +28 и дожди

Повышение температуры воздуха ожидается вместе с грозовыми тучами
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Температурный пик ожидается в пятницу, 10 сентября

Температурный пик ожидается в пятницу, 10 сентября

С 9 сентября в Краснодарском крае воздух прогреется до 28 градусов. А в выходные дни 11 и 12 сентября потепление будет сопровождаться ливнями. Об этом сообщают синоптики.

- В регион идет заток тепла, который не позволит столбикам термометров падать, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

Стоит отметить, что температура воды в Черном море стала понижаться. В Сочи пока теплее всего - 24-25 градусов, в районе Туапсе - 22-24 градуса, а в Анапе, Новороссийске и Геленджике вода в море остыла до 20 градусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, в каких районах Краснодарского края ждать резкого потепления.