На Кубани с 9 сентября прогнозируют потепление до +28 и дожди

Температурный пик ожидается в пятницу, 10 сентября

С 9 сентября в Краснодарском крае воздух прогреется до 28 градусов. А в выходные дни 11 и 12 сентября потепление будет сопровождаться ливнями. Об этом сообщают синоптики.

- В регион идет заток тепла, который не позволит столбикам термометров падать, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

Стоит отметить, что температура воды в Черном море стала понижаться. В Сочи пока теплее всего - 24-25 градусов, в районе Туапсе - 22-24 градуса, а в Анапе, Новороссийске и Геленджике вода в море остыла до 20 градусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, в каких районах Краснодарского края ждать резкого потепления.