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Происшествия9 сентября 2021 14:49

Мотоциклист, сбивший маму с ребенком на пешеходном переходе в Сочи, сам пришел в полицию

Байкер скрылся с места ДТП, а потом явился с повинной
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Проверка продолжается

Проверка продолжается

Мотоциклист, который сбил маму с ребенком в Сочи и скрылся с места ДТП, сам пришел в отдел полиции. Об этом сообщил начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев.

- Была распространена ориентировка, но виновник сам пришел с повинной. В настоящее время проводится проверка, назначены экспертизы, в том числе медики определят тяжесть вреда здоровью. После этого будет принято процессуальное решение, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» Кошелев.

В сети появилось видео, где байкер раскаялся.

- Когда понял свою вину, вернулся обратно. Виноват, каюсь. Прошу меня простить за это, - прокомментировал парень на камеру.

Напомним, авария произошла днем 8 сентября на улице Гастелло в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, водитель мотоцикла Zongshen сбил на пешеходном переходе двух человек и скрылся с места ДТП. Маму с 5-летним ребенком госпитализировали.

Мотоциклист сбивший женщину с ребёнком в Сочи, пришел в полицию с повинной
Видео: t.me/chpsochi1