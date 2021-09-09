Мотоциклист, сбивший маму с ребенком на пешеходном переходе в Сочи, сам пришел в полицию

Проверка продолжается

Мотоциклист, который сбил маму с ребенком в Сочи и скрылся с места ДТП, сам пришел в отдел полиции. Об этом сообщил начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев.

- Была распространена ориентировка, но виновник сам пришел с повинной. В настоящее время проводится проверка, назначены экспертизы, в том числе медики определят тяжесть вреда здоровью. После этого будет принято процессуальное решение, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» Кошелев.

В сети появилось видео, где байкер раскаялся.

- Когда понял свою вину, вернулся обратно. Виноват, каюсь. Прошу меня простить за это, - прокомментировал парень на камеру.

Напомним, авария произошла днем 8 сентября на улице Гастелло в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, водитель мотоцикла Zongshen сбил на пешеходном переходе двух человек и скрылся с места ДТП. Маму с 5-летним ребенком госпитализировали.